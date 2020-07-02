Курс валют НБУ на 3 июля 2020 в Украине

На 3 июля Нацбанк установил курс гривны к доллару на 58 коп дороже чем днем ​​ранее.

Ведомство предлагает продавать $1 за 27,18 грн, говорится в мониторинговой системе НБУ.

Стоимость €1 выросла на 66 коп и составляет 30,65 грн.

Читайте: Зеленский внес в Раду постановление о снятии Смолия с должности главы НБУ

Подрос на 9 коп российский рубль. Завтра 10 рублей будет стоить 3,76 грн.

Цена за польский злотый будет 6,69 грн, что на 10 коп дороже.

Колебания курса валют

В Минфине не видят оснований для существенных колебаний курса гривны на валютном рынке. Он не должен реагировать на отставку Якова Смолия с должности главы Национального банка, считает министр финансов Сергей Марченко.

Председатель Национального банка написал заявление на увольнение по собственному желанию 2 июля. Заявил о системном политическом давлении на него.

Специалисты предполагают, что из-за отставки стоимость доллара на рынке возрастет до 30 грн.