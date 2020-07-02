Что декларируют депутаты Киева и области

В декларациях депутатов-мажоритарщиков, избранных от Киева и Киевской области, можно увидеть как коллекции дорогих часов, так и целую библиотеку книг.

В частности, самую большую коллекцию часов задекларировал Николай Тищенко. Вместе с женой они имеют 11 мужских и шесть женских часов. Преимущественно, это такие бренды: пять Rolex, три Audemars Piguet, два Patek Philippe, также Breguet, Bulgari, Cartier, Tiffany&Co и другие.

Жена депутата Алла Барановская любит дорогие аксессуары. Поэтому в декларации Тищенко есть и клатчи от Valentino, Dior, Chanel и шесть женских сумок известных брендов.

А вот Руслан Стефанчук предпочитает книги. В частности, он задекларировал библиотеку научной литературы, насчитывающей около 5 тыс. экземпляров.

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Свою пристарасть к дорогим часам показал и Олег Дунда (задекларировал коллекцию из 12 наручных часов известных брендов, четыре из них — женские). Из других ювелирных украшений гражданская жена депутата Елена Король имеет золотой комплект от Damiani, а сам нардеп — мужской браслет Baraka.

Также семья задекларировала коллекцию произведений искусства.

А вот народный депутат Александр Дубинский выделяется не коллекцией часов, а самым большим автопарком среди нардепов от Киева и области. В целом он задекларировал пять авто.

Лидером по количеству и площади земли является народный депутат Анна Скороход. Она задекларировала семь угодий общей площадью более 8,5 га.

Наибольшее количество квадратных метров задекларировал Артем Дубнов, который указал в декларации три объекта недвижимости общей площадью более 3 тыс. кв. м.

А вот больше всего недвижимости имеет Сергей Бунин, который задекларировал девять объектов общей площадью более 914 кв. м.

Однако коллекции часов или брендовых украшений — это не самая большая странность, которую можно увидеть в декларациях.

Ведь народные депутаты владеют даже майнинговимы фермами, а еще сотнями гектаров земли и ценными коллекциями произведений искусства, среди которых можно увидеть даже фрагмент Библии Гутенберга.

Источник: Чесно

Фото: Чесно