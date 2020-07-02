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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 2 июля коронавирус обнаружили у 45 887 человек. За минувшие сутки количество больных выросло на 889 случая.

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11:47 - 02 июля

В Украине загруженность коек больниц первой волны составляет 16%, в больницах второй волны пребывает 542 пациента, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Всего коек в интенсивной терапии 1 919, из них больными с коронавирусом занято 22% — 419 коек.

Из 2,4 тыс. аппаратов ИВЛ в больницах первой волны больными занято 94 (3,7%).

В настоящее время в больницах второго волны подготовлено 10 449 коек, из них 946 в отделениях интенсивной терапии.

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Х
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09:34 - 02 июля

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 12 из 24 областей Украины, еще в одной не изменилось.

В 11 областях и в Киеве количество активных случаев болезни возросло, в частности, зафиксирован всплеск заболеваемости в Донецкой области.

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09:11 - 02 июля

Коронавирус в Киеве подтвержден у 104 человек.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

По состоянию на 2 июля 2020 в столице 5 242 случая инфицирования коронавирусом.

Заболели за сутки:

  • 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;
  • 40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет;
  • три девочки от трех месяцев до девяти лет и четыре мальчика от 10 месяцев до 15 лет.

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Х
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09:10 - 02 июля

По состоянию на 2 июля 2020 года еще 889 человек заразились коронавирусом. Общее количество больных составило 45 887 человек.

В то же время за сутки еще 505 украинцев выздоровели, а с начала эпидемии — 50520 053.

Жервами нового вируса за день стали 12 человек. В целом умерли уже 1 185 больных.

Сейчас в Украине 24 649 активных больных коронавирусом.

В лидерах снова Львовская область — здесь 152 новых случая, в Киеве — 104, на третьем месте Ровенская область — 93.

Только в Черкасской и Николаевской областях ни одного случая за сутки.

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08:04 - 02 июля

1 июля в Херсонской области коронавирус подтвердили только у одного человека.

За последние сутки в области проведены 238 ПЦР-исследований и 330 исследований методом ИФА на выявление коронавируса.

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20:21 - 01 июля

Евросоюз опубликовал список стран по которым предлагается снять ограничения на путешествия. Украина не попала в этот список.

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18:54 - 01 июля

Карантин в Киеве решили усилить согласно решению столичной власти с 1 июля.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что ограничили:

— время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений, включая кинотеатры, до 22.00

— проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера — с 22.00.

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18:52 - 01 июля

Карантин во Львове усилили с 1 июля.

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Усиление ограничений коснулось заведений общественного питания. Им разрешили работать до 22.00.

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18:51 - 01 июля

В Славянском психоневрологическом интернате (Донецкая область) 104 человека заболели коронавирусом, из них одна умер.

На самоизоляции находится 97 человек, госпитализировано в Константиновскую инфекционную больницу пять человек, из которых один (по состоянию на 30.06.2020) выздоровел.

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18:48 - 01 июля

В Яготинской больнице подтверждено 107 случаев заболевания коронавирусом (29 врачей и 78 пациентов), из них два – смертельных.

В больнице прекращено функционирование терапевтического, неврологического, детского и родильного отделений.

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