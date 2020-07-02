Когда спадет жара в Украине — прогноз синоптика

Жара в Украине продержится до середины следующей недели.
Прохладно будет в западных областях из-за дождей.
— 3 июля ожидаются там значительные дожди. Ожидается температура от 10 до 27 градусов тепла, — сообщила Наталья Голеня, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.
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На остальной территории Украины около +30. На юге и востоке температура возрастет до 35-37 градусов тепла.
Такой температурный фон будет держаться где-то до 8 июля.
На западе температура опустится до +20 градусов, на севере и в центре будет не выше 27 градусов, а на юге и востоке +32.
Аномальной жары в Украине 2020 не ожидается.
Прогноз погоды на июль
После сильных дождей погода в июле 2020 будет сухая и теплая. Грозы накроют Украину в конце месяца.
В южных областях столбики термометров будут выше +30 градусов.
В западных областях также будет жарко — выше +30 градусов. В Киеве ожидается до + 32 уже в середине месяца.
С 16 по 23 июля в Украину вернется жара — столбики термометров покажут + 28-30 градусов.
К концу июля температура воздуха будет на уровне + 24-26 градусов.
Источник: Факты