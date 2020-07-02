Курс гривны 2 июля резко снизился до 27,125 грн $1 на фоне отставки главы Нацбанка Якова Соломия.

Ранее продажа доходила до 27,85 грн за доллар.

Такая ситуация побудила людей задуматься, стоит ли покупать доллары сейчас, или, возможно, нужно подождать еще, ведь начиная с осени гривна стабильно менялась.

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Факты ICTV вместе с экономистом и экспертом в Growford Institute Алексеем Кущем разобрались, что следует ожидать в ближайшие месяцы на валютном рынке.

— Пока нельзя еще дать точный прогноз по поводу курса. Ключевое значение будет иметь то, не кого сейчас назначат на должность главы Национального банка или останется прежний глава. Ключевое значение имеет то, какая модель реагирования на кризис будет применяться в Украине, — утверждает экономист.

До этого в Украине всегда была инфляционная модель — когда в 2009 году, 2014-15 годах инфляция ускорялась, что потом приводило к девальвации (обесценивание) национальной валюты.

— На сегодняшний день применяется модель, которой у нас еще никогда не было — модель дефляционного шока.

Суть модель в том, что курс стабилен, цены не растут, но по причине того, что денег нет ни у кого: ни у населения, ни у бизнеса.

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Это можно увидеть по резкому падения импорта товара в Украину.

— У нас кризис всегда ассоциируется с инфляций, но это не всегда так. Если мы возьмем США — там цены не росли, а наоборот — падали. Если будет применяться дефляционная модель — курс будет стабилен. Просто денег ни у кого не будет. Будет массовая безработица и сокращение доходов населения, — считает Алексей Кущ.

Еще один важный момент — активируется ли фаза кризиса в банковской системе, потому что в 2009 году кризис амортизировали банки с иностранным капиталом, в 2014 — с украинским, а сейчас 60% банковской системы находиться в государственных банках.

То есть, если кризис активируется, он будет в этих государственных банках.

— Потому, на ближайшее несколько месяцев каких-то особых угроз для курса гривны я не вижу, — утверждает эксперт.

Однако в условиях глобального кризиса экономист не советует хранить деньги в банках или держать их в гривне.

— Кризис любит наличность и кризис любит свободно конвертированные валюты.

Определенные остережения сам доллар вызывает из-за событий в США и выборов, которые там планируются на осень.

— Политическая турбулентность, которая там будет, может выйти из-под контроля, что может сопровождаться колосальними потрясениями, в том числе, экономическими и финансовыми. Поэтому стоит поискать альтернативу доллару в виде того же евро, например.

Идеальная валюта для хранения сейчас — швейцарский франк (28,79 грн). Единственный недостаток этой валюты заключается в том, что в Украине она не достаточно распространена. Но это хороший вариант в плане сохранности денег.

Отставка главы НБУ

1 июля глава НБУ Якив Смолий написал заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

Заявление также направили Владимиру Зеленскому, который, в свою очередь, внес в Раду соответствующее постановление.

Смолий принимал активное участие в переговорах с МВФ, и уже в июне Украина, наконец, получила первый из трех траншей.

2 июля Министерство финансов отменило начатое 1 июля соглашение о выпуске новых 12-летних еврооблигаций на $ 1,75 млрд.

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