Кирилл Шевченко: биография возможного главы НБУ

Возможный кандидат на должность председателя Национального банка Украины Кирилл Шевченко, который сейчас является топ-менеджером Укргазбанка, родился в Туле 25 октября 1972 года.

Свой трудовой путь Шевченко начал уже в Украине — на шахте имени Ильича в Стаханове Луганской области.

После двух лет работы на угледобывающем предприятии он пошел учиться в Харьковский инженерно-экономический институт (современный ХНЭУ).

С 1989 по 1994 года Шевченко осваивал Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности на экономическом факультете.

После получения образования он пошел работать по специальности и в 1994 году получил место в харьковском филиале Украинского кредитного банка и уже спустя год стал там главным специалистом.

В 1995 году экономист перешел в харьковский филиал Райффайзен Банк Аваль, но надолго там не задержался.

После этого Шевченко проработал 11 лет в столичном коммерческом банке Финансы и кредит, где принял непосредственное участие в развитии новой финансовой организации. К моменту его ухода из компании в 2006 году предприятие по величине активов входило в десятку крупнейших финансовых организаций в соответствии с классификацией НБУ.

В 2006 году Шевченко возглавил Государственное ипотечное учреждение Кабмина Украины, которое под руководством экономиста смогло осуществить первый в истории украинского фондового рынка выпуск облигаций, гарантированных государством.

Несколько месяцев 2009 года Шевченко работал штатным советником тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

В 2010 году вместе с партнерами он купил Терра Банк (Киев) и к 2012 году поднял финучреждение до 45-го места в рейтинге кредитно-финансовых организаций Украины.

До октября 2014 года банкир работал советником председателя правления ПАТ Государственный Сбербанк Украины — одного из крупнейших банков страны.

В 2014 году он занял должность первого зампредседателя правления Укргазбанка, а уже в 2015 году его избрали председателем.

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Почему заговорили о возможном назначении Шевченко

1 июля председатель НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, объяснив это тем, что на него и Нацбанк осуществляется систематическое политическое давление.

Теперь отставку Смолия должен рассмотреть профильный комитет Рады и проголосовать парламент.

Фото: Укргазбанк