2 июля Верховная Рада соберется на пленарное заседание, где рассмотрит ряд важных законопроектов.
Первое чтение
- Проект постановления о торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины;
- Для включения в повестку дня и принятия решения рассматривать проект постановления о нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию РФ в Крыму;
- Проект закона о внесении изменений в Регламент Рады по графику проведения пленарных заседаний;
- Внесение изменений в закон Украины О статусе народного депутата Украины, О комитетах Верховной Рады Украины по основаниям отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов Верховной Рады Украины;
- Внесение изменений в статью 34 закона Украины О статусе народного депутата Украины;
- Внесение изменений в Положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины и О финансовом обеспечении деятельности народного депутата Украины;
- Внесение изменений в закон Украины О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины по обеспечению надлежащих условий работы.
- Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии;
- Определение представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР и САП;
- Проект постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения;
- Внесение изменений в закон Украины Об образовании по привлечению частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах;
- Внесение изменений в закон Украины О высшем образовании по улучшению социально-экономического положения студентов в Украине;
- Проект закона о питании в учреждениях общего среднего образования;
- Внесении изменений в Закон Украины О государственной поддержке сельского хозяйства Украины и других законов Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции;
- Внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения их в соответствие с законодательством Европейского Союза в сфере перевозки опасных грузов.
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Второе чтение
- Проект закона о сельскохозяйственной кооперации;
- Внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом;
- Урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- Внесение изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии;
- Внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи;
Проект закона о медиации;
- Внесение изменений в Заключительные и переходные положения Избирательного кодекса Украины относительно функционирования региональных органов администрирования Государственного реестра избирателей на период до образования региональных представительств ЦИК;
- Внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования;
- Внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей.
Также депутаты заслушают отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о заключении Соглашения между Министерством финансов Украины и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году.
Также 1 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, касающегося поддержки и гарантий для инвестиций в Украине.