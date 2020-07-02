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Факты / Украина / Политика

Годовщина суверенитета Украины и изменения в закон Об образовании: повестка дня Рады 2 июля

2 июля Верховная Рада соберется на пленарное заседание, где рассмотрит ряд важных законопроектов.

Первое чтение

  1. Проект постановления о торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины;
  2. Для включения в повестку дня и принятия решения рассматривать проект постановления о нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию РФ в Крыму;
  3. Проект закона о внесении изменений в Регламент Рады по графику проведения пленарных заседаний;
  4. Внесение изменений в закон Украины О статусе народного депутата Украины, О комитетах Верховной Рады Украины по основаниям отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов Верховной Рады Украины;
  5. Внесение изменений в статью 34 закона Украины О статусе народного депутата Украины;
  6. Внесение изменений в Положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины и О финансовом обеспечении деятельности народного депутата Украины;
  7. Внесение изменений в закон Украины О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины по обеспечению надлежащих условий работы.
  8. Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии;
  9. Определение представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР и САП;
  10. Проект постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения;
  11. Внесение изменений в закон Украины Об образовании по привлечению частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах;
  12. Внесение изменений в закон Украины О высшем образовании по улучшению социально-экономического положения студентов в Украине;
  13. Проект закона о питании в учреждениях общего среднего образования;
  14. Внесении изменений в Закон Украины О государственной поддержке сельского хозяйства Украины и других законов Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции;
  15. Внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения их в соответствие с законодательством Европейского Союза в сфере перевозки опасных грузов.

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Второе чтение

  1. Проект закона о сельскохозяйственной кооперации;
  2. Внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом;
  3. Урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;
  4. Внесение изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии;
  5. Внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи;
    Проект закона о медиации;
  6. Внесение изменений в Заключительные и переходные положения Избирательного кодекса Украины относительно функционирования региональных органов администрирования Государственного реестра избирателей на период до образования региональных представительств ЦИК;
  7. Внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования;
  8. Внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей.

Также депутаты заслушают отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о заключении Соглашения между Министерством финансов Украины и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году.

Порядок денний ВР на 2 липня

Также 1 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, касающегося поддержки и гарантий для инвестиций в Украине.

Источник: Верховная Рада

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