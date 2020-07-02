Украинские абитуриенты 2 июля сдают ВНО по физике. Уже давно существует стереотип, что эта наука лучше подчиняется мужчинам, чем женщинам. Однако тестирование его разрушает.

Только статистика ВНО за 2019 год говорит, что мальчики опережают девушек только по химии и немецкому языку.

Девушки обогнали ребят даже в физике, математике и биологии. Традиционно они лучшие и в гуманитарных науках.

Однако перед тем, как шутить над школьниками, подумайте, а вы хорошо разбираетесь в законах Ньютона и Ома? Стоит отметить, что большинство взрослых, даже элементарных вещей со школы не помнит. Однако интересности, которые учителя рассказывают на уроках остаются с нами надолго.

Поэтому по случаю ВНО с физики, Факты ICTV создали тест на знание этой науки, опираясь исключительно на интересные факты, которые удивят каждого.

ВНО 2020

Основная сессия ВНО 2020 стартовала 25 июня, а завершится 17 июля.

Она планировалась на 21 мая — 15 июня, однако пандемия коронавируса и карантин внесли свои коррективы.

Более того, ВНО в 2020 году сделали не обязательным для всех выпускников. Так, тестирование придется проходить только тем, кто планирует поступать в ВУЗы. Таким образом власти пытаются минимизировать большое скопление людей во время тестирования.

В этом году выпускники должны обязательно написать тест по украинскому языку и литературе, второй предмет на выбор — математика или история Украины. Третий — можно выбрать на свое усмотрение.

