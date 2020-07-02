Что такое НДС в Украине: все, что нужно знать

Что такое НДС и кто его уплачивает?
Налог на добавленную стоимость (НДС) введен в Украине в 1992 году. Это косвенный налог, который начисляется на операции по поставке товаров, работ и услуг. Когда покупатель приобретает товар, в его стоимость уже заложен НДС. Затем продавец товара обязан перечислять НДС в госбюджет.
Система начисления и уплаты НДС регулируется V разделом Налогового кодекса Украины.
Стандартная ставка НДС в Украине составляет 20%, а на фармацевтические товары и изделия медицинского назначения – 7%. Нулевая ставка применяется для экспорта товаров из Украины.
Выделяют активных и пассивных плательщиков НДС. Активные – это субъекты хозяйствования, которые непосредственно перечисляют средства в бюджет. Они зарегистрированы как плательщики НДС в Государственной фискальной службе.
Пассивные плательщики НДС – это все остальные, то есть конечные потребители. По факту именно конечный потребитель, то есть пользователь товара или услуги и есть плательщиком НДС.
В соответствии с законом Украины, налогоплательщик обязан зарегистрироваться как плательщик НДС, если совокупная выручка от реализации или товарооборот превышают 1 млн грн за последние 12 месяцев. Отметим, что предприниматель может добровольно зарегистрироваться как плательщик НДС, если его товарооборот за последний год составил менее 1 млн грн.
Как рассчитать НДС от цены товара?
Рассчитать НДС можно так:
Цена товара с НДС = 120%
Размер НДС = Цена товара с НДС – (Цена товара × 100% / 120%).
Пока действует ставка 20%, НДС от цены товара составляет 1/6 часть (20% от 120%).
Пример:
Цена колбасы в магазине (Цена с НДС) = 150 грн.
Размер НДС = 150 – (150×100%/120%) = 25 грн.
Как рассчитать сумму НДС, которая должна быть уплачен в бюджет?
В действительности товар, прежде чем попадет от производителя к потребителю, становится объектом нескольких хозяйственных операций, например, продажа от производителя оптовому продавцу – продажа от оптового продавца розничному продавцу – продажа от розничного продавца покупателю.
В бюджет плательщик НДС платит разницу между Налоговым обязательством и Налоговым кредитом.
Налоговое обязательство – общая сумма налога, начисленная плательщиков в отчетном периоде. Таким образом, это сумма налога, которую налогоплательщик насчитывает на стоимость, которую он добавляет к товару с целью получить прибыль.
Налоговый кредит – сумма, на которую налогоплательщик имеет право уменьшить налоговое обязательство в отчетном периоде.
Сумма НДС к уплате – Налоговое обязательство – Налоговый кредит.
Предположим, что магазин купил у производителя колбасу за 150 грн и перепродал конечному потребителю за 180 грн. Какая же сумма должна быть уплачена в бюджет?
Цена производителя с НДС = 150 грн.
Розничная цена с НДС = 180 грн.
НДС от розничной цены – 30 грн – это налоговое обязательство магазина.
НДС от цены производителя = 25 грн – это налоговый кредит магазина.
Сумма НДС, подлежащая к выплате магазином = Налоговое обязательство – Налоговый кредит.
Сумма НДС, которую уплачивает магазин = 30 грн – 25 грн = 5 грн.
Факты ICTV рассказывали, что НДС для аграриев ходят снизить до 14%. Такой законопроект уже зарегистрирован депутатами Верховной Рады Украины.