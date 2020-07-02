Что такое НДС в Украине: все, что нужно знать

Налог на добавленную стоимость (НДС) введен в Украине в 1992 году. Это косвенный налог, который начисляется на операции по поставке товаров, работ и услуг. Когда покупатель приобретает товар, в его стоимость уже заложен НДС. Затем продавец товара обязан перечислять НДС в госбюджет.

Система начисления и уплаты НДС регулируется V разделом Налогового кодекса Украины.

Стандартная ставка НДС в Украине составляет 20%, а на фармацевтические товары и изделия медицинского назначения – 7%. Нулевая ставка применяется для экспорта товаров из Украины.

Выделяют активных и пассивных плательщиков НДС. Активные – это субъекты хозяйствования, которые непосредственно перечисляют средства в бюджет. Они зарегистрированы как плательщики НДС в Государственной фискальной службе.

Пассивные плательщики НДС – это все остальные, то есть конечные потребители. По факту именно конечный потребитель, то есть пользователь товара или услуги и есть плательщиком НДС.

В соответствии с законом Украины, налогоплательщик обязан зарегистрироваться как плательщик НДС, если совокупная выручка от реализации или товарооборот превышают 1 млн грн за последние 12 месяцев. Отметим, что предприниматель может добровольно зарегистрироваться как плательщик НДС, если его товарооборот за последний год составил менее 1 млн грн.