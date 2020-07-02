Внешнее независимое оценивание по физике поступающие пишут сегодня, 2 июля. Допускать участников в пункт тестирования начнут в 09.50, а закончат в 10.50.

У каждого абитуриента в приглашении-пропуске указан промежуток времени, когда рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Пускать участников к пунктам проведения ВНО будут при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

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Стоит отметить, что абитуриента не допустят к написанию теста, если он придет после 10.50.

Всем участникам советуют иметь с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые можно будет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться ими.

ВНО 2020 началось с некоторым опозданием из-за карантина. Первый тест по математике поступающие писали 25 июня, второй по украинскому языку и литературе — 30 июня.

Министерство образования и науки Украины утвердило порядок, когда будут известны результаты ВНО в 2020 году.

В частности, первые результаты написания тестов по математике и физике выпускники узнают до 17 июля. Последними станут известны баллы по географии и химии — до 29 июля.