Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд.

Начало ее рассмотрения зависит только от того, когда адвокаты подозреваемых ознакомятся с материалами дела.

— Следствие не ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, — отметили в полиции.

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С момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам прошло уже 42 дня.

О завершении расследования дела Шеремета сообщили 25 мая 2020 года и определили подозреваемых: Яну Дугарь, Андрея Антоненко, супругов Инну и Владислава Грищенков, Юлию Кузьменко.

Убийство Павла Шеремета произошло в июле 2016 года около 07.45. Авто, в котором ехал журналист, взорвалось на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.