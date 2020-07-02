В Бердянске разоблачили ботоферму, которой руководили из России

В Запорожской области в городе Бердянск СБУ остановила деятельность ботофермы, которая руководствовалась из России для дискредитации украинской власти.

Работники спецслужбы установили, что местный житель оборудовал ботоферму, которая была обеспечена всем телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

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Мощности такой фермы позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы. Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов.

Такие информационные вбросы были направлены на создание паники во время пандемии корона вируса и дискредитацию действия власти.

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Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и 900 карточек украинских и российских мобильных операторов.





