Украина примет участие в расшифровке самописцев самолета МАУ
Украины 1 июля получила официальное приглашение от Франции относительно направления своих экспертов для участия в расшифровке черных ящиков Boeing 737 МАУ, сбитого 8 января 2020 года в небе над Тегераном.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил в соцсети, что самописцы Иран обещал доставить в Лион 20 июля.
По его мнению, сейчас главная задача Украины — обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752, поскольку это позволит требовать достойные компенсаций семьям погибших.
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Катастрофа Boeing 737 МАУ в Иране
Пассажирский Boeing Международных авиалиний Украины разбился 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, в том числе 11 граждан Украины, из которых девять — члены экипажа. Среди погибших также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
Власти Ирана только через три дня официально признали, что авиалайнер по ошибке сбили военные двумя ракетами.
Бортовые самописцы долго не отправляли во Францию для расшифровки из-за пандемии коронавируса.
29 июня Иран заявил, что работы по извлечению информации из самописцев и ее анализу начнутся 20 июля.
В тот же день стало известно, что черные ящики отправили во Францию.
В Тегеране заверили, что другие страны, чьи граждане погибли в этой авиакатастрофе, также могут направить своих представителей в качестве наблюдателей.
Источник: Євген Єнін