Для простых украинцев без масок в общественных местах в новом законопроекте предусмотрены штрафы от 170 до 255 грн, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, это предусмотрено изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые, как он надеется, поддержат народные депутаты.

Министр также уточнил, что в законопроекте №3764 заложены штрафы и для юридических лиц, имея в виду владельцев ресторанов, кафе, спортзалов и магазинов.

Для них штрафы будут значительно выше — от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн.

Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

Какие есть штрафы за нарушение карантина

Сейчас для физических лиц за нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. до 32 тыс. грн, для должностных — от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

Если были действия, которые повлекли или могли повлечь распространение коронавируса, — это от 17 тыс. до 51 тыс. грн штрафа, или арест на 6 месяцев, или лишение свободы до 3 года.

В случае, если такие нарушения привели к гибели человека или тяжким последствиям, грозит от 5 до 8 лет заключения.