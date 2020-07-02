В Министерстве финансов не видят оснований для существенных колебаний курса гривны на валютном рынке в связи с отставкой Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Отставка главы Нацбанка не должна влиять на макроэкономическую стабильность государства, заявил министр Сергей Марченко.

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Отставка Смолия временно повлияла на выпуск Украиной евробондов.

— Как только мы завершили выпуск бондов — узнали об отставке главы НБУ. Поэтому приняли взвешенное решение — остановить. Инвесторы с одобрением оценили это, — пояснил Марченко.

Никто в стране не ставит под сомнение независимость Нацбанка, добавил Марченко.

— Мы продолжаем работу с международными партнерами и инвесторами, — додал министр финансов.

Международный валютный фонд принял отставку Смолия сдержанно.

Отставка Якова Смолия

Председатель Национального банка Яков Смолий написал заявление на увольнение по собственному желанию. Заявил о системном политическом давлении на него. По контракту он должен был работать в НБУ до 2025 года.

Специалисты уже прогнозируют падение гривни на валютном рынке и проблемы с инвестициями.

Обязанности главы Нацбанка пока будет осуществлять первый заместитель Екатерина Рожкова. По данным СМИ, место Смолия может занять председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.