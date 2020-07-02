Начиная со 2 июля, в Украине откроют кинотеатры, однако теперь они будут работать с рядом нововведений.
В частности, устанавливается предел наполненности кинозалов, которая должна составлять только 50%.
Обязательным является соблюдение дистанции между зрителями (не менее 1,5 м) и требование надеть маску перед входом в кинотеатр.
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С другой стороны, нововведения не запрещают покупать и есть попкорн во время киносеанса, то есть в зале маску (или респиратор) разрешается снимать.
Факты ICTV рассказывают, какие кинотеатры откроют в Киеве и что можно будет увидеть в прокате.
Что посмотреть в кинотеатрах Киева со 2 июля
Планета кино
Цена билетов — 150-350 грн
В прокате — 12 фильмов, среди которых Джентельмены, Убийство с открытками, Пираты Карибского моря: Месть Салазара, украинский фильм Черкассы и другие.
Билеты можно забронировать на сайте кинотеатра или приобрести на кассе: руководство кинотеатра советует электронный вариант покупки.
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Новий сезон розпочнеться з наймасштабнішої ретроспективи в історії Планети Кіно. Вже у цей четвер ми покажемо: ⠀ ????«Джентльмени» — цьогорічний хіт від Гая Річі. Він був у прокаті перед самісіньким карантином, але вартий того, щоб переглянути його ще раз. ⠀ ????«Вартові Галактики 2». Тобі теж захотілося ще раз прослухати саундтрек фільму? Зроби це в IMAX — це ж чистісінька насолода для вух. ⠀ ????«Темний лицар повертається». У передочікуванні фільму «Тенет» ми вирішили показати кілька улюблених робіт Нолана. І це одна з них. ⠀ ????«Пірати Карибського моря: Помста Салазара». Давно нічого не чули про капітана Джека Горобця. Думаємо, час згадати деякі з його пригод. ⠀ ????«Як приборкати дракона 3. Прихований світ»— мультик, який варто дивитися в 4DX, щоб відчути захоплення від польоту. ⠀ Прийдеш?
Оскар
Цена билетов — 120 грн
В прокате — 7 фильмов, среди которых детские и семейные комедии Шум джунглей и Горячие мамочки, триллер Переводчики и криминал Гая Ричи Джентельмены.
Последний сеанс начинается в 21.50.
Мультиплекс
Цена билетов — 100-215 грн
В прокате — 16 популярных фильмов, а также действует акция, позволяющая бесплатно возвращать билеты на непосещенные сеансы.
— Отныне наш с вами киноопыт будет несколько иным. Нам необходимо было адаптироваться к требованиям “новой нормальности”, чтобы создать безопасный кинотеатр для каждого, — говорится в обращении кинотеатра к зрителям.
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Кіношці бути ???? Ми впевнено виходимо з карантину і вже готуємо кінотеатри для перших глядачів після довгої сплячки: ???? персонал у бойовій готовності, з санітайзерами, масками та перчатками ???? нове розсадження готується до тестування ???? попкорн вже майже хрумтить ???? проектори розігріваються ???? екрани налаштовуються Цього тижня ми підготували для тебе багато крутих фільмів: деякі з них вже встигли стати культовими, а деякі засяяли нещодавно. У будь-якому разі — в тебе з’явився шанс подивитися ці шедеври знову, або надолужити згаяне і зробити це вперше! Ось що на тебе чекає вже з 2 липня ???? • Людина-павук: Далеко від дому • Погані хлопці назавжди • Пірати Карибського моря: Помста Салазара • Темний лицар повертається • Як приборкати дракона 3: Прихований світ • Паразити • Прокляття. А далі шукай на нашому сайті ???? Чекаємо тебе з гарним настроєм і в тонусі в четвер ????
Жовтень
Цена билетов — 50-85 грн
В прокате — 14 фильмов, среди которых серия эротических короткометражек, которую можно будет увидеть до 8 июля.
Кроме этого, кинотеатр покажет несколько классических мультфильмов в жанре аниме.
Линия кино
Цена билетов — 45-75 грн
В прокате — 13 популярных фильмов, семь из которых — ретроспективные.
Немало украинских кинотеатров во время карантина получили права на показ старых фильмов: Линия кино предлагает просматривать классические ленты по единой цене — 65 грн.
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Насичений репертуар анімації та кіно, яким ви зможете насолодитись вже завтра???????? ✅Приємний бонус — ретроспективні стрічки будуть коштували за єдиною ціною — лише 65 грн. ????Розклад сеансів дивіться тут — https://liniakino.com/showtimes/ Замовляйте квиточки онлайн — дбайте про безпеку себе та оточуючих????
Стоит добавить, что несмотря на долгожданное открытие кинотеатров, это пока не сказалось на общей наполненности залов до сеансов — забронированных билетов на сайтах почти нет.
Специалисты убеждены, что любители кино еще долго не смогут свыкнуться с тем, что теперь домашний просмотр фильма наконец-то можно заменить на поход в кино с друзьями.
Владельцы кинотеатров ожидают преодолеть “карантинные” убытки не раньше, чем до конца 2020 года.