Начиная со 2 июля, в Украине откроют кинотеатры, однако теперь они будут работать с рядом нововведений.

В частности, устанавливается предел наполненности кинозалов, которая должна составлять только 50%.

Обязательным является соблюдение дистанции между зрителями (не менее 1,5 м) и требование надеть маску перед входом в кинотеатр.

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С другой стороны, нововведения не запрещают покупать и есть попкорн во время киносеанса, то есть в зале маску (или респиратор) разрешается снимать.

Факты ICTV рассказывают, какие кинотеатры откроют в Киеве и что можно будет увидеть в прокате.

Что посмотреть в кинотеатрах Киева со 2 июля

Планета кино

Цена билетов — 150-350 грн

В прокате — 12 фильмов, среди которых Джентельмены, Убийство с открытками, Пираты Карибского моря: Месть Салазара, украинский фильм Черкассы и другие.

Билеты можно забронировать на сайте кинотеатра или приобрести на кассе: руководство кинотеатра советует электронный вариант покупки.

Оскар

Цена билетов — 120 грн

В прокате — 7 фильмов, среди которых детские и семейные комедии Шум джунглей и Горячие мамочки, триллер Переводчики и криминал Гая Ричи Джентельмены.

Последний сеанс начинается в 21.50.

Мультиплекс

Цена билетов — 100-215 грн

В прокате — 16 популярных фильмов, а также действует акция, позволяющая бесплатно возвращать билеты на непосещенные сеансы.

— Отныне наш с вами киноопыт будет несколько иным. Нам необходимо было адаптироваться к требованиям “новой нормальности”, чтобы создать безопасный кинотеатр для каждого, — говорится в обращении кинотеатра к зрителям.

Жовтень

Цена билетов — 50-85 грн

В прокате — 14 фильмов, среди которых серия эротических короткометражек, которую можно будет увидеть до 8 июля.

Кроме этого, кинотеатр покажет несколько классических мультфильмов в жанре аниме.

Линия кино

Цена билетов — 45-75 грн

В прокате — 13 популярных фильмов, семь из которых — ретроспективные.

Немало украинских кинотеатров во время карантина получили права на показ старых фильмов: Линия кино предлагает просматривать классические ленты по единой цене — 65 грн.

Стоит добавить, что несмотря на долгожданное открытие кинотеатров, это пока не сказалось на общей наполненности залов до сеансов — забронированных билетов на сайтах почти нет.

Специалисты убеждены, что любители кино еще долго не смогут свыкнуться с тем, что теперь домашний просмотр фильма наконец-то можно заменить на поход в кино с друзьями.

Владельцы кинотеатров ожидают преодолеть “карантинные” убытки не раньше, чем до конца 2020 года.