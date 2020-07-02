Отставка Смолия: Зеленский внес постановление в Раду

В Верховной Раде зарегистрировано постановление о снятии Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

Постановление №3772 в парламент внес президент Украины Владимир Зеленский.

Документ передан на рассмотрение руководству.

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Отставка Смолия

1 июля Яков Смолий объявил, что подает в отставку из-за политического давления. В пятницу, 3 июля, парламент сможет за нее проголосовать.

Обязанности главы Нацбанка пока будет осуществлять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий возглавил НБУ 15 марта 2018 года. Тогда парламент поддержал отставку Валерии Гонтаревой и его назначение.

2 июля заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что место Смолия может занять глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.