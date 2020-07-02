Офис Генпрокурора вместе с Госбюро сообщили о подозрении в истязании еще одному работнику Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции.

— Во время инцидента в помещении Кагарлыкского отделения полиции, указанный полицейский удерживал потерпевшую во время ее пытки с использованием противогаза другим работником отделения полиции, — отметили в Офисе Генпрокурора.

Кроме того, установили два новых фактах применения пыток с целью получения признания.

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Подозреваемыми во вновь выявленных преступлениях является ранее задержанные за изнасилование и пытки два работника полиции, и другой их коллега. По указанным фактам всем трем сообщено о подозрении в истязании.

— В января 2020 года трое работников Кагарлыкского отделение полиции, с целью получения показаний за совершение краж, наносили двум пострадавшим телесные повреждения по различным частям тела, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города, применяли электрический ток, после чего приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.

По другому факту, который произошел в мае 2020 года, с целью получения признания, потерпевшему нанесли 17 ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего он получил телесные повреждения легкой и средней степеней тяжести.

Изнасилование Нелы Погребицкой

Работников полиции Сергея Сулима и Николая Кузива подозревают в истязании и изнасиловании жительницы города Кагарлык Нелли Погребицкой.

24 мая в больницу Кагарлыка обратилась 26-летняя женщина, которую избили и изнасиловали. Врачам она рассказала, за день до этого ее привезли на допрос в качестве свидетеля по делу о краже. Там били и пытали.