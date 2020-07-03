PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

876 за сутки: заболеваемость Covid-19 в Украине держится на высоком уровне

По состоянию на 3 июля в Украине зафиксировали 46 763 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 876 людей.

В общем от осложнений в результате заболевания умерли 1 212 людей, за сутки — 27. Полностью излечились от коронавируса 20 558 пациентов, 505 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Наибольшее количество новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской области (153) и Киеве (105).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 25,24%;
  • Ивано-Франкиськ — 24,11%;
  • Киев — 19,62%;
  • Ужгород — 18,92%;
  • Ровно — 17,66%.

Статистика коронавируса в Украине 2 июля также свидетельствовала о высоком уровне заболеваемости. За сутки Covid-19 заболели 889 человек. Это на 225 больных больше, чем 1 июля.

Общее количество инфицированных 2 июля достигло 45 887. С начала пандемии выздоровели 20 053 пациента, не смогли побороть Covid-19 1 185 больных.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка