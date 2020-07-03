По состоянию на 3 июля в Украине зафиксировали 46 763 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 876 людей.

В общем от осложнений в результате заболевания умерли 1 212 людей, за сутки — 27. Полностью излечились от коронавируса 20 558 пациентов, 505 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Наибольшее количество новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской области (153) и Киеве (105).

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Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 25,24%;

Ивано-Франкиськ — 24,11%;

Киев — 19,62%;

Ужгород — 18,92%;

Ровно — 17,66%.

Статистика коронавируса в Украине 2 июля также свидетельствовала о высоком уровне заболеваемости. За сутки Covid-19 заболели 889 человек. Это на 225 больных больше, чем 1 июля.

Общее количество инфицированных 2 июля достигло 45 887. С начала пандемии выздоровели 20 053 пациента, не смогли побороть Covid-19 1 185 больных.