Карантин в Украине - главные новости 3 июля 2020

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что строгий карантин на всей территории Украины не введут даже в случае, если будет больше 60 активных больных Covid-19 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 3 июля этот показатель достиг 59,7 на 100 тыс. населения в стране, а суточный прирост больных продолжает расти и колеблется от 600 до 900 новых больных.

Бригады медицинской помощи работают в усиленном режиме. В течение дня начислено почти 15 тыс. выездов бригад экстренной медицинской помощи. В частности, 350 вызовов были от людей с подозрением на коронавирус (273 человека забрали в больницу).

За 2 июля осуществлен 3 131 выезд мобильных медицинских бригад для забора биологического материала — на выездах медработники отобрали 5 814 образцов для диагностики методом ПЦР.

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Учеба во время пандемии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады сообщил, что страна предполагает форму дистанционного обучения с 1 сентября, поскольку мир готовится ко второй волне пандемии коронавируса.

— Возможность дистанционного обучения мы предполагаем и работаем над тем, чтобы она была более качественной, полноценной и позволяла детям, в случае угрозы пандемии, проходить обучение дистанционно, — отметил Шмыгаль.

Также он отметил, что пока никто не отменяет традиционного образовательного процесса, поскольку это приоритет.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро пятницы, 3 июля, выявлено 876 новых случаев инфицирования коронавирусом в сутки, 27 человек умерли, 505 — выздоровели.

Сейчас болеет 24649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.

Коронавирус в Киеве

В Киеве очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили еще у 105 человек.

Общее количество больных в столице достигло 5 347 случаев. С начала эпидемии в столице умерли 112 человек, а побороли недуг 1 733 пациента.

Статистика коронавируса в Киеве уже второй день подряд свидетельствует об увеличении количества больных. В частности, 2 июля Covid-19 заболели 104 человека, а днем ​​ранее, 1 июля, — 101 человек.