В Киеве очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили еще у 105 человек.

Общее количество больных в столице достигло 5 347 случаев.

Всего с начала эпидемии в столице умерли 112 человек, за прошедшие сутки — один больной. Побороли недуг 1 733 пациента, за минувшие сутки выздоровел еще 91 человек.

Заболели:

57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет;

40 мужчин в возрасте от 20 до 94 лет;

три девочки в возрасте от 5 до 13 лет и пять мальчиков — от 2 до 15 лет.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 23, в Дарницком — 18. В Соломенском и Деснянском районах — по 13 случаев.

Статистика коронавируса в Киеве уже второй день подряд свидетельствует об увеличении количества больных. В частности, 2 июля Covid-19 заболели 104 человека, а днем ​​ранее, 1 июля, — 101 человек.

В Украине также наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом. За сутки обнаружили еще 876 случаев. Общее количество заболевших достигло 46 763.

От осложнений в результате заболевания умерли 1 212 человек, за сутки — 27. Полностью вылечились от коронавируса 20 558 пациентов.