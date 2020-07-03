В Киеве очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили еще у 105 человек.
Общее количество больных в столице достигло 5 347 случаев.
Всего с начала эпидемии в столице умерли 112 человек, за прошедшие сутки — один больной. Побороли недуг 1 733 пациента, за минувшие сутки выздоровел еще 91 человек.
Заболели:
- 57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет;
- 40 мужчин в возрасте от 20 до 94 лет;
- три девочки в возрасте от 5 до 13 лет и пять мальчиков — от 2 до 15 лет.
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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 23, в Дарницком — 18. В Соломенском и Деснянском районах — по 13 случаев.
Статистика коронавируса в Киеве уже второй день подряд свидетельствует об увеличении количества больных. В частности, 2 июля Covid-19 заболели 104 человека, а днем ранее, 1 июля, — 101 человек.
В Украине также наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом. За сутки обнаружили еще 876 случаев. Общее количество заболевших достигло 46 763.
От осложнений в результате заболевания умерли 1 212 человек, за сутки — 27. Полностью вылечились от коронавируса 20 558 пациентов.