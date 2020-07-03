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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар вырос до 27,3: курс валют в обменниках и банках

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 3 июля, выросла на 30 копеек — до 27,30 грн.

Стоимость евро также выросла на 40 копеек и составляет 30,70 грн.

Продать американскую валюту можно в среднем по курсу 27,00 грн за доллар, евро — 30,10 грн за евро.

Курс валют в украинских банках:

  • ПриватБанк — 27,32 грн/$1;
  • monobank — 27,32 грн/$1;
  • Альфа-Банк — 27,23 грн/$1;
  • Банк Кредит Днепр — 27,45 грн/$1;
  • Райффайзен Банк Аваль — 27,3 грн/$1.

Читайте: Кризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

Национальный банк Украины на 3 июля установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,18 грн/$1, то есть гривна второй день подряд ослабла — на 58 коп дороже чем днем ​​ранее.

Стоимость €1 выросла на 66 коп и составляет 30,65 грн.

Это происходит на фоне новостей об отставке главы НБУ Якова Смолия, который написал заявление об увольнении 1 июля.

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