PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Интернет для бизнеса: топ-3 главных требования

Партнёрский материал

Представить жизнь без интернета невозможно. Особенно он необходим для разных видов бизнеса, потому что обеспечивает связь с клиентами, возможность хранения и обработки любых объемов информации, платформу для использования сложных рабочих программ и приложений.

Подключение интернета на новом месте — всегда непростая задача. Клиенту предстоит выбор оператора, абонентских планов, технологий. Поэтому, если нужен интернет для офиса, выгоднее всего сразу обратиться в компанию Датагруп, предлагающую надежные, проверенные временем и многочисленными заказчиками услуги.

Інтернет для бізнесу: топ-3 головні вимоги

Три главных требования к интернету

Если обобщить все требования к интернет-связи, выделяется ряд моментов:

  • Соответствие тарифного плана и технологии задачам компании. Датагруп работает с технологиями Ethernet, xPON, ADSL — и в каждом случае на выбор есть тарифные планы с разной скоростью. У первых двух технологий максимальная скорость — 1 Гбит/с. У ADSL, поскольку он подключается к существующей телефонной линии, скорость меньше — до 24 бит/с.  У компании есть и спутниковый интернет, позволяющий подключаться там, где для этого нет кабелей. Он работает в любой точке Украины, что удобно, если бизнес специфический и находится в удаленных местах.
  • Бесперебойная работа и опытная служба поддержки. При возникновении проблем она оперативно устраняет неполадки. Для бизнеса, который зависит от постоянного доступа в сеть, этот момент ключевой.
  • Соотношение качества и стоимости услуг. Клиенту выгоднее подключаться, когда в первые месяцы он получает те же тарифы по сниженной стоимости, чтобы сделать выводы о качестве работы и понять, нужно ли ему оставаться с оператором. По этой причине Датагруп постоянно проводит акции, позволяющие заказчикам экономить и находить для себя оптимальные тарифные планы.

Читайте: Украину надо быстрее соединить интернетом — Зеленский

Следовательно, правильный интернет для бизнеса — это доступ в сеть на скорости, подходящей для этого дела, стабильность и выгодная стоимость для компании. То есть все зависит от потребностей компании. Поэтому клиент не всегда сразу понимает, что ему нужно подключать.

Специалисты Датагруп проконсультируют и помогут определиться с тарифным планом, а еще организуют быстрое подключение услуги, чтобы абоненту не приходилось ждать.

К слову, ранее мы писали о 10 способах, как усилить сигнал домашнего Wi-Fi.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх