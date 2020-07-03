Интернет для бизнеса: топ-3 главных требования

Представить жизнь без интернета невозможно. Особенно он необходим для разных видов бизнеса, потому что обеспечивает связь с клиентами, возможность хранения и обработки любых объемов информации, платформу для использования сложных рабочих программ и приложений.

Подключение интернета на новом месте — всегда непростая задача. Клиенту предстоит выбор оператора, абонентских планов, технологий. Поэтому, если нужен интернет для офиса, выгоднее всего сразу обратиться в компанию Датагруп, предлагающую надежные, проверенные временем и многочисленными заказчиками услуги.

Три главных требования к интернету

Если обобщить все требования к интернет-связи, выделяется ряд моментов:

Соответствие тарифного плана и технологии задачам компании. Датагруп работает с технологиями Ethernet, xPON, ADSL — и в каждом случае на выбор есть тарифные планы с разной скоростью. У первых двух технологий максимальная скорость — 1 Гбит/с . У ADSL, поскольку он подключается к существующей телефонной линии, скорость меньше — до 24 бит/с . У компании есть и спутниковый интернет, позволяющий подключаться там, где для этого нет кабелей. Он работает в любой точке Украины, что удобно, если бизнес специфический и находится в удаленных местах.

. У ADSL, поскольку он подключается к существующей телефонной линии, скорость меньше — . У компании есть и спутниковый интернет, позволяющий подключаться там, где для этого нет кабелей. Он работает в любой точке Украины, что удобно, если бизнес специфический и находится в удаленных местах. Бесперебойная работа и опытная служба поддержки. При возникновении проблем она оперативно устраняет неполадки. Для бизнеса, который зависит от постоянного доступа в сеть, этот момент ключевой.

Соотношение качества и стоимости услуг. Клиенту выгоднее подключаться, когда в первые месяцы он получает те же тарифы по сниженной стоимости, чтобы сделать выводы о качестве работы и понять, нужно ли ему оставаться с оператором. По этой причине Датагруп постоянно проводит акции, позволяющие заказчикам экономить и находить для себя оптимальные тарифные планы.

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Следовательно, правильный интернет для бизнеса — это доступ в сеть на скорости, подходящей для этого дела, стабильность и выгодная стоимость для компании. То есть все зависит от потребностей компании. Поэтому клиент не всегда сразу понимает, что ему нужно подключать.

Специалисты Датагруп проконсультируют и помогут определиться с тарифным планом, а еще организуют быстрое подключение услуги, чтобы абоненту не приходилось ждать.

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