Коронавирус в Украине набирает обороты. Суточный прирост больных продолжает расти и колеблется от 600 до 900 новых больных.

Борьба с коронавирусной болезнью требует немало усилий как человеческих, так и технических.

Факты ICTV из собственных источников в Минздраве узнали оперативную статистику мер, которые осуществляли для борьбы с Covid-19 в Украине.

Работа бригад скорой

В течение 2 июля провели почти 15 тыс. выездов бригад экстренной медицинской помощи. В частности, 350 вызовов были от людей с подозрением на коронавирус (273 человека забрали в больницу).

Проведен 3 131 выезд мобильных медицинских бригад для забора биологического материала — на выездах медработники отобрали 5 814 образцов для диагностики методом ПЦР.

Всего за период с 01 апреля осуществлено 24 391 вызовов с подозрением на коронавирус, 19 845 человек госпитализированы.

Всего отобрали 308 144 образцы биологического материала для лабораторной диагностики методом ПЦР.

Готовность медицинских учреждений

Всего на территории Украины есть 374 учреждения здравоохранения и 29 122 койко-мест, которые готовы принять пациентов с Covid-19.

Некоторые учреждения пришлось специально перепрофилировать — таких в Украине 266 на 15 220 койко-мест.

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Техническое обеспечение медучреждений:

аппараты для искусственной вентиляции легких — 5 864

изоляционные халаты — 575 862

костюмы биозащиты — 968 838

медицинские маски — 8 018 859

перчатки нитриловие нестерильные — 12 070 891

защитные очки/щитки — 394 021

респираторы класса защиты не ниже FFP2 — 1 306 954

В Украине есть 51 лаборатория для проведения лабораторной диагностики методом ПЦР.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 3 июля свидетельствует о 46 763 подтвержденных случая. Суточный прирост снова растет — заболело еще 876 человек.

Умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, 1 212 пациентов, вместе с тем, выздоровели — 20 558.