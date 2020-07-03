При рассмотрении изменений в законопроект О высшем образовании по вступлению в украинских высших учебных заведений выпускникам из Крыма и Донбасса между депутатами произошла ссора.

Во время обсуждения законопроекта депутат из партии Европейская Солидарность начал громко выкрикивать, после чего другие депутаты начали выкрикивать Ганьба.

Другие народные депутаты партии Европейская солидарность начали блокировать трибуну спикера Совета Дмитрия Разумкова, который попросил не кричать на него.

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— Я сейчас вас даже не буду комментировать. Смотрите, у нас многие оскорблял фракцию, — сказал Разумков.

После того как Разумков хотел прочитать документ, его начали перебивать и требовать дать возможность высказаться.

Однако спикер отказал депутатам и отметил, что такой возможности нет по регламенту.

— Не повышайте на меня голос и пальцем на меня тоже тыкать не надо, — сказал Разумков.

Конфликт произошел во время обсуждения закона, который разрешает поступать выпускникам с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей во все украинские учебные заведения без ВНО. 3 июля депутаты разрешили выпускникам из оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО.