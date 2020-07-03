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Факты / Украина / Политика

Пальчевский может повторить путь победы Зеленского — Фесенко

Андрей Пальчевский может повторить путь победы Владимира Зеленского. Такое мнение политический эксперт Владимир Фесенко выразил на своей странице в Facebook.

— Известный телеведущий Андрей Пальчевский, который в последнее время стал проявлять и политические амбиции, заявил вчера о создании своей партии. Похоже он хочет повторить то, что в прошлом году успешно сделал Владимир Зеленский.

Речь идет о конвертации личной популярности в политические рейтинги и в создание собственного политического проекта. Этому способствует сохранение у части наших граждан запроса на новые лица и новые политические проекты, — пишет эксперт.

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Также Фесенко отметил всеукраинские амбиции Пальчевского.

— Создание Пальчевским собственной партии говорит о том, что его амбиции уже не ограничиваются Киевом. В столице он попытается провести в горсовет свою фракцию. И шансы на это у него есть, и неплохие. Но весьма вероятно, что Пальчевский, используя свою телевизионную трибуну, будет раскручивать новую партию в масштабах всей страны, — считает политолог.

Напомним, ранее мы писали, что если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, в них бы победил действующий глава государства Владимир Зеленский.

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