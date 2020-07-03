Пальчевский может повторить путь победы Зеленского — Фесенко

Андрей Пальчевский может повторить путь победы Владимира Зеленского. Такое мнение политический эксперт Владимир Фесенко выразил на своей странице в Facebook.

— Известный телеведущий Андрей Пальчевский, который в последнее время стал проявлять и политические амбиции, заявил вчера о создании своей партии. Похоже он хочет повторить то, что в прошлом году успешно сделал Владимир Зеленский.

Речь идет о конвертации личной популярности в политические рейтинги и в создание собственного политического проекта. Этому способствует сохранение у части наших граждан запроса на новые лица и новые политические проекты, — пишет эксперт.