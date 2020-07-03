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Польша возобновила карантин для украинцев

С 3 июля Польша возобновила обязательное прохождение двухнедельной обсервации для украинцев, которые прилетают в страну.

В распоряжении председателя Министерства внутренних дел Польши указан список стран, граждане которых могут не проходить обсервацию по приезду в страну. Ранее в этом списке значилась Украина, но ее убрали.

Стоит отметить, что ограничения коснутся лишь тех, кто прибывает в Польшу на самолете.

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Кроме стран Европейского Союза в Польшу без карантина могут прибывать граждане из Албании, Грузии, Канады, Черногории, Южной Кореи и Японии.

Также в документе указан новый список категории лиц, которые могут не проходить 14-дневную обсервацию. В него входят студенты, слушатели высших учебных заведений последипломного образования, аспиранты и ученые. Для въезда они должны документально подтвердить на границе факт обучения в стране.

1 июля Польша отменила 14-дневный карантин для украинцев, прибывающих в страну самолетами.

Кроме авиасообщения, украинцы могут пересечь границу с Польшей в четырех пропускных пунктах: Шегини — Медика, Ягодин — Дорогуск, Рава-Русская — Гребенне, Краковец — Корчева.

29 июня ЕС обнародовали проект списка 15 стран, гражданам которых разрешено путешествовать в Европу с 1 июля. В связи с неустойчивой эпидемиологической ситуацией Украины в списке стран нет.

Источник: МВД Польши

Фото: Dreamstime

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