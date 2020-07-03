Заседание Верховной Рады в пятницу, 3 июля, начнется с традиционного часа вопросов к правительству.
Кабмин отчитается о ликвидации последствий наводнения в Западной Украине, об использовании средств на преодоление пандемии коронавируса, а также о практике решения кадровых вопросов.
Во втором чтении народные депутаты рассмотрят:
- Внесение изменений в некоторые законы, регулирующие отношения, связанные с получением документов разрешительного характера.
- Внесение изменений в закон О научной и научно-технической деятельности.
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На первое чтение выносятся:
- Законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка изменения обвинения в суде.
- Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по восстановлению справедливости в вопросе оплаты труда педагогическим работникам учреждений дошкольного и внешкольного образования.
- Законодательное совершенствование правового регулирования мехового производства в Украине.
- Изменения в статью 46 Жилищного кодекса Украинской ССР относительно внеочередного обеспечения жильем лиц, взятых на учет в 1 января 1993 года и проживающих в жилье временного назначения.
Кроме того, народные избранники должны создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, приняв соответствующее постановление.
Увольнение главы НБУ Смолия
Глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление на имя президента Владимира Зеленского.
Если на заседании 2 июля профильный комитет парламента рассмотрит этот вопрос, то в пятницу, 3 июля, Верховная Рада сможет проголосовать за отставку.
Президент Владимир Зеленский уже внес в парламент представление о снятии Смолия с должности главы Национального банка Украины.