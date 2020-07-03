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Факты / Украина / Политика

Наводнение и зарплаты воспитателей в детсадах: повестка дня Рады 3 июля

Заседание Верховной Рады в пятницу, 3 июля, начнется с традиционного часа вопросов к правительству.

Кабмин отчитается о ликвидации последствий наводнения в Западной Украине, об использовании средств на преодоление пандемии коронавируса, а также о практике решения кадровых вопросов.

Во втором чтении народные депутаты рассмотрят:

  • Внесение изменений в некоторые законы, регулирующие отношения, связанные с получением документов разрешительного характера.
  • Внесение изменений в закон О научной и научно-технической деятельности.

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На первое чтение выносятся:

  • Законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка изменения обвинения в суде.
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по восстановлению справедливости в вопросе оплаты труда педагогическим работникам учреждений дошкольного и внешкольного образования.
  • Законодательное совершенствование правового регулирования мехового производства в Украине.
  • Изменения в статью 46 Жилищного кодекса Украинской ССР относительно внеочередного обеспечения жильем лиц, взятых на учет в 1 января 1993 года и проживающих в жилье временного назначения.

Порядок денний Ради 3 липня

Кроме того, народные избранники должны создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, приняв соответствующее постановление.

Увольнение главы НБУ Смолия

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление на имя президента Владимира Зеленского.

Если на заседании 2 июля профильный комитет парламента рассмотрит этот вопрос, то в пятницу, 3 июля, Верховная Рада сможет проголосовать за отставку.

Президент Владимир Зеленский уже внес в парламент представление о снятии Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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