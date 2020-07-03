Активист Сергей Стерненко остается под круглосуточным домашним арестом.

Такое решение принял 3 июля Киевский апелляционный суд, не изменив решение Шевченковского районного суда Киева.

Суд огласил только резолютивную часть решения.

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Дело Стерненко

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

В 2018 году в результате нападения на себя Стерненко убил одного из нападавших Ивана Кузнецова.

Следствие считает, что действия, из-за которых скончался Кузнецов, были не только самообороной.

15 июня 2020 года Шевченковский районный суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.















Суд оставил Стерненко под круглосуточным домашним арестом / 4 фотографии

Фото: Natasya Nagorna