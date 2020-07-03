Отдых в Черногории 2020: что нужно знать

4 июля из Украины вылетит первый чартерный рейс с туристами в Черногории. В то же время украинское Министерство здравоохранения внесло страну в красный список. Теперь после возвращения из балканской страны нужно проходить 14-дневную самоизоляцию.

Черногория — маленькая страна на берегу Адриатического моря у подножия Балканских гор. Здесь проживает более 500 тыс. жителей. Страна известна пляжным отдыхом и старинной архитектурой.

Как добраться в Черногорию

Добраться до страны украинцам легче самолетом. В стране есть два международных аэропорта.

Также можно доехать автомобилем через Венгрию и Сербию. Туда ездят автобусы и частные перевозчики.

Третий вариант — морской путь. Но сейчас круизы запрещены из-за карантина.

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Что нужно знать, чтобы пустили в Черногорию

Украинские граждане могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Какие тесты подходят:

ПЦР-тест (PCR);

ИФА-тест на антитела (ELISA).

Экспресс-тест не подходит для пропуска на границе в Черногорию.

Тест должен быть сделан не позже за 72 часа до момента пересечения черногорской границы.

— 72 часа с момента забора образцов, а не получение результатов. Тест должен быть распечатан. Переводить на английский или черногорский не обязательно, — уточнили в посольстве Украины в Черногории.

Тест должен быть сделан в лаборатории, которая соответствует критерию ЕС ISO 15189 или ISO/IEC 17025.

Текст можно пройти не только в Украине, но и в любой другой стране.

Какие цены на перелеты в Черногорию

Прямых авиарейсов сейчас нет из-за карантина. Чартеры начнут полеты с 4 июля.

Билет на чартерный рейс из Киева в аэропорт Тиват или в столицу Подгорице будут продавать от 3,6 тыс. грн.

Автобусное сообщение с Черногорией заработает с середины июля. Стоимость билетов начинается от 3,4 тис. грн.

Какие цены отелей в Черногории

В Черногории доступен различный вид туризма — можно останавливаться как и в фешенебельных отелях, так и арендовать апартаменты.

На частное жилье стартует от 500 грн по данным Вooking. Гостиничные номера сдаются в цене от 1,1 тыс. грн в день.

Цены за автобусные туры начинаются от 8 тыс. грн.

Черногория и коронавирус

Черногория первой в Европе заявила, что преодолела коронавирус. 25 мая заявили, что 45 дней не было новых случаев Covid-19.

Но 10 июня в соседней Сербии состоялся футбольный матч, который вызвал вспышку в Черногории.

Черногорцы, которые приехали на дерби между Партизаном и Црвеной Звездой (1: 0), вернулись домой с болезнью.

Сейчас в стране зафиксировали 616 случаев. Поправилось 315 человек сейчас болеют 289.

Черногория в красном списке

В Черногории показатель коронавируса составляет 46 больных на 100 тыс. населения. Это превышает показатель, который нужен для того, чтобы не проходить обсервацию после отъезда из страны.

Для граждан Украины, которые вернутся из Черногории, нужно пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию с помощью программы Дий дома.

От обсервации освобождаются только люди, которые по прибытии сдали ПЦР-тест и получили отрицательный результат.

Источник: fly.kiev.ua, booking.com, посольство Украины в Чорногории