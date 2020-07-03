Турция будет выдавать украинцам краткосрочные разрешения на проживание

В Анкаре 3 июля состоялись переговоры министров иностранных дел Украины и Турции — Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу, во время которых турецкий дипломат сообщил приятную новость для украинских туристов.

Он сказал, что Турция внесла Украину в перечень стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических разрешений на жительство.

Кроме того, по его словам, Анкара готова обсуждать вопрос упрощения визовых требований для украинцев, которые лечатся в Турции.

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В связи с этим главы МИД договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении.

Речь шла также о завершении процедур взаимного признания водительских удостоверений.

Турция открылась для украинцев

На отдых в Турцию 1 июля полетели первые украинские туристы — без каких-либо требований (самоизоляции и тестирования на Covid-19).

Хотя соблюдение противоэпидемических мероприятий ради безопасности никто не отменял.

Более того, Турция решила обезопасить туристов от коронавируса и ввела медицинскую страховку.

Стоимость полисов — €15, €19 и €23. Она будет покрывать лечение в случае заражения.