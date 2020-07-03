У Шкарлета испытательный срок, обвинения в плагиате проверяют — Шмыгаль

Недавно назначенный и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сейчас работает на испытательном сроке, а по поводу возможного плагиата в его научных работах проводится расследование.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Расследование на счет плагиата инициировал сам Шкарлет, подчеркнул глава Кабинета министров.
— Про плагиат нужно говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения, — сказал Шмыгаль.
Скандал вокруг Шкарлета
25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Шкарлета заместителем министра образования и временно возложил на него обязанности главы ведомства.
Назначение Шкарлета ранее не поддержал парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций, а под Кабмином и Верховной Радой собирались митинги против его назначения.
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В интернете появилось сравнение статьи Шкарлета со статьей другого автора, где видно, что назначенный и.о. министра образования и науки украл для своей работы части текста.
Сам Шкарлет отрицает плагиат в своих работах.
Фото: ЧНТУ