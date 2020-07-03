Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) отнесла Украину к категории с высоким риском передачи инфекции при ввозе дикого полиовируса или появления деривационного вакцинного полиовируса (cVDPV).

Такую оценку комиссия давала 41 стране мира.

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За последние пять месяцев 2020 года лишь 30% детей первого года жизни получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

— Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточно, чтобы до конца года достичь 95%. Вакцинация — единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом, — отметили в Центре общественного здоровья.

Согласно рекомендациям ВОЗ, если в стране более 95% населения вакцинированы, распространение вируса прекращается.

Также, если процент невакцинированных детей растет, это приведет к новым случаям заболевания и распространения вируса.















Украина в зоне риска вспышки полиомиелита / 4 фотографии

Полиомиелит — острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего — через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

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Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый человек. Наиболее благоприятными к вирусу дети до пяти лет.

В 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года, до 18 месяцев — более 78%, до 6 лет — более 80%, до 14 лет — более 80%.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава Украины