Предприниматели Киева, которые примут участие в государственной программе Доступные кредиты, будут иметь ставки от 2,5% до 4,5% в гривнах.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что такое решение было принято после анализа самой программы и консультаций с немецким Фондом развития предприятия и банками-партнерами.

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— В результате — вдвое снижена процентная ставка по кредитам для предпринимателей Киева. Те, кто примут участие в государственной программе Доступные кредиты, будут иметь конечные ставки от 2,5% до 4,5% в гривне. Таких условий сейчас нет ни в одном городе Украины, — подчеркнул мэр столицы.

Кроме того, он напомнил, что город подготовил решение в Киевсовет о введении для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов уплаты долевого участия в размере 1 грн.

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Такая сумма для летних площадок будет действовать до октября 2020 года, для сезонных — до конца декабря 2020 года.

Также Виталий Кличко отметил, что надеется на принятие этого решения на ближайшей сессии Киевсовета. Ведь малый и средний бизнес — это основа экономики города и его нужно поддерживать.