Утром 3 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево.

Вследствие обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года.

— Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит, — сообщили в штабе ООС.

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С начала текущих суток боевики уже семь раз нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 2 июля, оккупанты 10 раз обстреляли наши позиции, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Его сразу доставили в больницу и оперативно оказали необходимую помощь.

Обстрелы зафиксировали вблизи Луганского, Новоалександровки, Каменки и Невельского.

В ответ украинские защитники ранили одного оккупанта.