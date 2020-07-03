Ответы к ВНО 2020: в сети активизировались мошенники

В УЦОКО предупреждают об интернет-мошенничестве и махинациях с заданиями и правильными ответами к ВНО 2020 по различным предметам.

Мошенники предлагают купить задания и ответы к ним онлайн. Предложения они присылают из фейковых электронных почтовых ящиков УЦОКО.

Кроме того, на таких заданиях и ответах могут быть даже логотипы Центра.

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Представители УЦОКО не распространяют подобную информацию и не несут ответственность за фейковые материалы. Они призывают выпускников и их родителей быть бдительными. О таких случаях следует сообщать в полицию.

С 25 июня по 17 июля в Украине продолжается основная сессия ВНО 2020.

Выпускники уже сдали тесты по украинскому языку и литературе, а также по физике.

Тетради с заданиями и правильные ответы к ВНО 2020 УЦОКО публикует на своем официальном сайте.