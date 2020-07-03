Выпускники из оккупированных территорий смогут поступать в вузы без ВНО

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3734 О внесении изменений в закон Украины О высшем образовании (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц).

За проголосовали 310 народных депутатов, против — 1, воздержались — 13.

Теперь выпускники из оккупированных территорий смогут рассчитывать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях по всей Украине.

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Для поступления необходимо будет предъявить только документ о полном общем среднем образовании, а также результаты вступительных экзаменов.

Можно будет поступить во все учебные заведения Украины, сейчас в стране есть отдельный список с ограничениями. Бесплатным обучение будет для выпускников с временно оккупированных территорий. Будет действовать госзаказ в пределах квот.

30 июня Министерство образования и науки Украины открыло горячие линии для абитуриентов, по которым можно получить ответы на все вопросы.

По всем проблемам вступительной кампании, которая стартует 1 августа, можно также обратиться в общественную приемную МОН.