Пленарное заседание Верховной Рады в пятницу, 3 июля, традиционно начнется с часа вопросов к правительству.
Он будет касаться ликвидации последствий наводнения на Прикарпатье, использования средств, выделенных на преодоление пандемии Covid-19, а также практики решения кадровых вопросов.
В первом чтении нардепы планируют рассмотреть внесение изменений в некоторые законодательные акты по восстановлению справедливости в вопросе оплаты труда педагогическим работникам учреждений дошкольного и внешкольного образования.
Также на рассмотрение предложен законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс.
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Во втором чтении депутаты рассмотрят два законопроекта. Один из них будет касаться изменений в некоторые законы, регулирующие отношения, связанные с получением документов разрешительного характера.
Еще один проект предусматривает изменения в закон О научной и научно-технической деятельности.
Полный и подробный перечень законопроектов, вынесенных на голосование, читайте в расписании пленарного заседания Рады на 3 июля.