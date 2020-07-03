Пленарное заседание Верховной Рады в пятницу, 3 июля, традиционно начнется с часа вопросов к правительству.

Он будет касаться ликвидации последствий наводнения на Прикарпатье, использования средств, выделенных на преодоление пандемии Covid-19, а также практики решения кадровых вопросов.

В первом чтении нардепы планируют рассмотреть внесение изменений в некоторые законодательные акты по восстановлению справедливости в вопросе оплаты труда педагогическим работникам учреждений дошкольного и внешкольного образования.

Также на рассмотрение предложен законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс.

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Во втором чтении депутаты рассмотрят два законопроекта. Один из них будет касаться изменений в некоторые законы, регулирующие отношения, связанные с получением документов разрешительного характера.

Еще один проект предусматривает изменения в закон О научной и научно-технической деятельности.





Полный и подробный перечень законопроектов, вынесенных на голосование, читайте в расписании пленарного заседания Рады на 3 июля.

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