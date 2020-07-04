118 новых случаев: в Киеве растет количество больных коронавирусом

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 118 новых случаев коронавируса, среди них — 9 медиков.

За последние сутки выздоровели 37 человек, всего в Киеве выздоровели 1770 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 человека, за все время пандемии в Киеве от болезни умерли 114 человек.

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Сегодня в Киеве уже 5465 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели:

56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет;

52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет;

6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Днепровском районе — 21, Шевченковском — 17 в Голосеевском районе — 16 случаев.

3 июля был очередной антирекорд по количеству случаев коронавируса в Киеве. Тогда зафиксировали болезнь у 105 человек.

Больше всего случаев заболевания было зафиксировано в Днепровском районе — 23, в Дарницком — 18. В Соломенском и Деснянском районах — по 13 случаев.