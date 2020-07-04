Коронавирус в Украине 4 июля 2020: оперативная статистика МОЗ

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Факты / Украина / Общество

914 за сутки: прирост заражений Covid-19 в Украине не уменьшается

По состоянию на 4 июля в Украине обнаружили 47 677 инфицированных Covid-19. За прошедшие сутки в Украине подтвердили 914 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В целом от осложнений, вызванных Covid-19 умерли 1 227 человек, за сутки — 15. Полностью вылечились от коронавируса 21 155 пациентов, 597 — за сутки.

Количество зарегистрированных активных больных на сегодня составляет 25 295 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.

Сейчас госпитализированы 4 247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 659 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 408 пациентов.

Заболевания подтверждено в 3 456 детей и 6 937 медиков, из них 4 331 медработник выздоровел.

Сколько людей выздоровели в регионах:

  • Винницкая обл. — 1 936 (1 296 выздоровели);
  • Волынская обл. — 2 663 (801 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. — 1 110 (959 выздоровели);
  • Донецкая обл. — 599 (173 выздоровели);
  • Житомирская обл. — 1 447 (950 выздоровели);
  • Закарпатская обл. — 3 214 (999 выздоровели);
  • Запорожская обл. — 588 (444 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. — 2 598 (1 129 выздоровели);
  • Киев — 5 465 (1 769 выздоровели);
  • Киевская обл. — 2 747 (1 503 выздоровели);
  • Кировоградская обл. — 657 (559 выздоровели);
  • Луганская обл. — 84 (61 выздоровел);
  • Львовская обл. — 6 059 (890 выздоровели);
  • Николаевская обл. — 455 (293 выздоровели);
  • Одесская обл. — 1 835 (822 выздоровели);
  • Полтавская обл. — 322 (274 выздоровели);
  • Ровенская обл. — 4 041 (2 016 выздоровели);
  • Сумская обл. — 308 (247 выздоровели);
  • Тернопольская обл. — 2 025 (1230 выздоровели);
  • Харьковская обл. — 2 311 (1 188 выздоровели);
  • Херсонская обл. — 196 (181 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. — 828 (589 выздоровели);
  • Черкасская обл. — 657 (517 выздоровели);
  • Черновицкая обл. — 4 972 (2 120 выздоровели);
  • Черниговская обл. — 560 (145 выздоровели).

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Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 25,24%;
  • Ивано-Франковск — 24,11%;
  • Киев — 19,62%;
  • Ужгород — 18,92%;
  • Ровно — 17,66%.

Статистика коронавируса в Украине 3 июля также свидетельствовала о высоком уровне заболеваемости. За сутки Covid-19 заболели 876 человек.

Общее количество инфицированных 3 июля достигла 46763 случаев. В общем от осложнений в результате заболевания умерли 1212 человек в сутки — 27. Полностью вылечились от коронавируса 20558 пациентов, 505 — в сутки.

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