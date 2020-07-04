Коронавирус в Украине 4 июля 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 4 июля в Украине обнаружили 47 677 инфицированных Covid-19. За прошедшие сутки в Украине подтвердили 914 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В целом от осложнений, вызванных Covid-19 умерли 1 227 человек, за сутки — 15. Полностью вылечились от коронавируса 21 155 пациентов, 597 — за сутки.

Количество зарегистрированных активных больных на сегодня составляет 25 295 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.

Сейчас госпитализированы 4 247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 659 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 408 пациентов.

Заболевания подтверждено в 3 456 детей и 6 937 медиков, из них 4 331 медработник выздоровел.

Сколько людей выздоровели в регионах:

Винницкая обл. — 1 936 (1 296 выздоровели);

Волынская обл. — 2 663 (801 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 1 110 (959 выздоровели);

Донецкая обл. — 599 (173 выздоровели);

Житомирская обл. — 1 447 (950 выздоровели);

Закарпатская обл. — 3 214 (999 выздоровели);

Запорожская обл. — 588 (444 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 2 598 (1 129 выздоровели);

Киев — 5 465 (1 769 выздоровели);

Киевская обл. — 2 747 (1 503 выздоровели);

Кировоградская обл. — 657 (559 выздоровели);

Луганская обл. — 84 (61 выздоровел);

Львовская обл. — 6 059 (890 выздоровели);

Николаевская обл. — 455 (293 выздоровели);

Одесская обл. — 1 835 (822 выздоровели);

Полтавская обл. — 322 (274 выздоровели);

Ровенская обл. — 4 041 (2 016 выздоровели);

Сумская обл. — 308 (247 выздоровели);

Тернопольская обл. — 2 025 (1230 выздоровели);

Харьковская обл. — 2 311 (1 188 выздоровели);

Херсонская обл. — 196 (181 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 828 (589 выздоровели);

Черкасская обл. — 657 (517 выздоровели);

Черновицкая обл. — 4 972 (2 120 выздоровели);

Черниговская обл. — 560 (145 выздоровели).

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Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 25,24%;

Ивано-Франковск — 24,11%;

Киев — 19,62%;

Ужгород — 18,92%;

Ровно — 17,66%.

Статистика коронавируса в Украине 3 июля также свидетельствовала о высоком уровне заболеваемости. За сутки Covid-19 заболели 876 человек.

Общее количество инфицированных 3 июля достигла 46763 случаев. В общем от осложнений в результате заболевания умерли 1212 человек в сутки — 27. Полностью вылечились от коронавируса 20558 пациентов, 505 — в сутки.