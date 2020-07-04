Массовая драка со стрельбой в Киеве: Зеленский обратился к Авакову и Венедиктовой

Президент Владимир Зеленский обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову из-за массовой драки со стрельбой в центре Киева.

Он заявил, что нарушения общественного порядка, нападения на людей, незаконный оборот и применение оружия вызывают обеспокоенность.

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— Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан, — заявил Владимир Зеленский.

Массовая драка со стрельбой в Киеве

На Бессарабской площади в центре Киева около 4 утра произошла массовая драка со стрельбой, в результате чего пострадали три человека.

Между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов.