По состоянию на 4 июля к ослаблению карантина не готовы Киев и еще семь областей.

В связи с несоответствием требований Минздраву карантинные ограничения пока не будут ослабевать в таких областях:

Волынская;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровенская область;

Черниговская область.

Также карантин пока не планируют ослабевать и в Киеве.

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Наибольшая загруженность больниц, которые принимают больных коронавирусом, фиксируется в Закарпатской области. Наименьший показатель в Днепропетровской и Полтавской областях.

Самый низкий процент тестирования коронавируса фиксируется в Черниговской области, наибольший показатель – во Львовской области.

По состоянию на 4 июля в Украине обнаружили 47 677 инфицированных Covid-19. За прошедшие сутки в Украине подтвердили 914 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В целом от осложнений, вызванных Covid-19 умерли 1 227 человек, за сутки — 15. Полностью вылечились от коронавируса 21 155 пациентов, 597 — за сутки.