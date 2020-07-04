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Факты / Украина / Общество

К ослаблению карантина не готовы Киев и еще семь областей

По состоянию на 4 июля к ослаблению карантина не готовы Киев и еще семь областей.

В связи с несоответствием требований Минздраву карантинные ограничения пока не будут ослабевать в таких областях:

  • Волынская;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Ровенская область;
  • Черниговская область.

Также карантин пока не планируют ослабевать и в Киеве.

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Наибольшая загруженность больниц, которые принимают больных коронавирусом, фиксируется в Закарпатской области. Наименьший показатель в Днепропетровской и Полтавской областях.

Самый низкий процент тестирования коронавируса фиксируется в Черниговской области, наибольший показатель – во Львовской области.

По состоянию на 4 июля в Украине обнаружили 47 677 инфицированных Covid-19. За прошедшие сутки в Украине подтвердили 914 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В целом от осложнений, вызванных Covid-19 умерли 1 227 человек, за сутки — 15. Полностью вылечились от коронавируса 21 155 пациентов, 597 — за сутки.

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