В Украине за последние сутки зафиксировали 914 случаев коронавируса.

Среди заболевших 74 ребенка и 63 медицинских сотрудников.

За прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 597 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 15 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Госпитализировали с осложнениями 196 человек. За последние сутки было проведено 29 736 тестирований.

Наибольшее количество случаев за сутки зафиксировали во Львовской области (176), городе Киев (118) и Волынской области (92).

Из-за большого количества больных коронавирусом Минздрав готовит к приему пациентов больницы второй и третьей волны. В особенности это касается Закарпатской и Волынской областей.

В Киеве и Волынской области больницы заполнены более чем на 40%.

В Украине больший процент тех, кто умирает от осложнений, вызванных коронавирусом, приходится на тех, у кого уже были сопутствующие заболевания. Также большой процент умерших от коронавируса старше 65 лет.

Сейчас самоизоляции придерживаются больше во Львове, Ивано-Франковске и Киеве.

Наибольшая часть тех, кто выздоровел от коронавируса, фиксируется в Винницкой области, Волынской и Днепропетровской.

Статистика коронавируса в Украине 4 июля показывает, что наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.

В Украине обнаружили 47 677 инфицированных Covid-19. За прошедшие сутки в Украине подтвердили 914 новых случаев инфицирования коронавирусом.