Украина провела встречу с советниками лидеров стран-участниц нормандской четверки.

Участники обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых по результатам саммита в Париже и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы.

Это нужно для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине.

— Договоренности Парижского саммита лидеров государств — участников нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по нормандскому формату, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий, — подчеркнула украинская делегация.

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Глава ОП Андрей Ермак отметил, что эта встреча на шаг приблизила Украину к проведению саммита в Берлине.

Со своей стороны российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

2 июня Дмитрий Кулеба после встречи с министром МИД Германии Хайко Маасом заявил, что Украина готова к широким компромиссам на переговорах по Донбассу, но не уступит суверенитетом и территориальной целостностью.

Он отметил, что существуют красные линии, которые украинская сторона никогда не пересечет.

Последний раз переговоры в нормандском формате состоялись в декабре 2019 года. Следующая встреча в режиме видеоконференции с участием министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России состоялась 30 апреля 2020 года.