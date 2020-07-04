Украина уже в 20-х числах июля может подписать меморандум на €1,2 млрд макрофинансовой помощи Европейского Союза.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Уже в 20-тых числах месяца, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум про предоставление следующего транша макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд от ЕС, это сегодня было проговорено с вице-президентом Европейской комиссии, — заявил Шмыгаль.

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Также он добавил, что, несмотря на отставку НБУ, ситуация в Украине остается стабильной.

ЕС поможет Украине с ликвидацией последствий непогоды

Ранее Европейский Союз отреагировал на призыв Украины о помощи в ликвидации последствий паводков в западных областях страны.

Для обеспечения потребностей Украины в ЕС задействовали механизм защиты.