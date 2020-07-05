Карантин в Украине: что происходит 5 июля (КАРТА)

В Украине почти на сотню уменьшилось количество новых больных коронавирусом. 5 июля зафиксировали 823 случаев человека, днем ​​ранее было 598.

Сейчас Covid-19 подтвердили в 48 500 украинцев.

В больницах находится 4 073 человека, из них 105 подключены к аппарату ИВЛ. Лечится 3 509 детей и 6 990 медиков.

Наибольшее количество активных заболевших зарегистрировано в Черновицкой, Львовской и Волынской областях.

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Коронавирус в Киеве

В столице фиксируют суточную динамику уменьшения количества больных Covid-19. Сейчас инфекцию подтвердили в 78 человек (118 случаев за 4 июля. — Ред.). Всего больными является 5543 киевлян.

Заболело два медика и четверо детей.

В столице массово нарушают режим карантина. На Контрактовой площади за полночь множество людей собралось, чтобы послушать уличных музыкантов.

Три факта о 116-й день карантина в Украине

8 областей и Киев не отвечают критериям, при которых возможно ослабление карантина;

в ВСУ за сутки зарегистрировано 17 случаев заражения коронавируса;

полностью выздоровели 21 376 украинцев, а за сутки — 221 человек.

Для сравнения, коронавирус в Украине 4 июля обнаружили в 47 677 человек, а суточный прирост составил 914 пациентов.

В общем от осложнений, вызванных Covid-19 умерли 1 227 человек в сутки — 15. Полностью вылечились от болезни 21 155 пациентов, 597 — в сутки.