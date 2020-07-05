По состоянию на утро 5 июля в Украине зафиксировано 48 500 больных. За сутки заболело еще 823 человека.
В общем от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 249 человек, за сутки — еще 22 пациента.
В то же время полностью выздоровели 21 376 украинцев, а за сутки — 221 человек.
Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:
- Львов — 20.27%
- Киев — 19.75%
- Ивано-Франковск — 17.55%
- Ужгород — 15.35%
- Винница — 14.36%
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Для сравнения, коронавирус в Украине 4 июля обнаружили у 47 677 человек, а суточный прирост составил 914 пациентов.
В общем от осложнений, вызванных Covid-19 умерли 1 227 человек, за сутки — 15. Полностью вылечились от болезни 21 155 пациентов, 597 — за сутки.