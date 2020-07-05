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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 5 июля в Украине зафиксировано 48 500 больных, за сутки обнаружили еще 823 человека.

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09:35 - 05 июля

По состоянию на утро 5 июля в Украине зафиксировано 48 500 больных. За сутки заболело еще 823 человека.

В общем от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 249 человек, за сутки — еще 22 пациента.

В то же время полностью выздоровели 21 376 украинцев, а за сутки — 221 человек.

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Х
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18:58 - 04 июля

Иностранцы и лица без гражданства, превысившие сроки пребывания в Украине в период карантина, не будут привлекаться к ответственности за это нарушение.

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Х
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12:30 - 04 июля

В Коломые через Covid-19 закрывают ЦПАУ.

Глава города Игорь Слюзар уточнил, что заболели работник паспортного отдела и руководитель ЦПАУ.

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Х
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12:19 - 04 июля

Минздрав начал развертывание или подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Х
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10:59 - 04 июля

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 118 новых случаев коронавируса, среди них — 9 медиков.

За последние сутки выздоровели 37 человек, всего в Киеве выздоровели 1770 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 человека, за все время пандемии в Киеве от болезни умерли 114 человек.

Сегодня в Киеве уже 5465 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

коронавирус в Киеве 4 июля

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Х
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10:55 - 04 июля

По состоянию на 4 июля в Украине обнаружили 47 677 инфицированных Covid-19. За прошедшие сутки в Украине подтвердили 914 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В целом от осложнений, вызванных Covid-19 умерли 1 227 человек, за сутки — 15. Полностью вылечились от коронавируса 21 155 пациентов, 597 — за сутки.

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Х
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08:45 - 04 июля

Медучреждения во Львове заполнены почти на 95%.

Об этом сообщил руководитель городского управления здравоохранения Владимир Зуб.

— Ситуация остается напряженной, и я хотел бы еще раз обратиться к нашим жителям и сказать о том, что маски остаются обязательными, социальная дистанция — обязательно, избегать скоплений людей — обязательно, — отметил Зуб.

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08:41 - 04 июля

В Ровенской области зарегистрировано 4 041 случай заболевания Covid-19.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

— 3 июля в области зарегистрировано 60 новых случаев Covid-19. Возраст больных от 4 месяцев до 82 лет.

В области 76 летальных случаев, вызванных Covid-19. Преодолели болезнь 2012 жителей области, — отметил он.

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Х
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19:57 - 03 июля
На Закарпатье усилили карантин

Список ограничений и запретов:

  • кафе, рестораны и развлекательные заведения смогут работать только до 22.00.
  • закрываются учреждения, сдающие в аренду помещения для проведения массовых мероприятий — свадеб, юбилеев и т. п.
  • богослужения можно проводить только на открытом воздухе и , конечно же, с соблюдением противоэпидемических мероприятий.
  • в Межгорском закрыли все вещевые рынки.

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16:59 - 03 июля

На Ивано-Франковщине после свадебного застолья коронавирус обнаружили у семи гостей.

О вспышке Covid-19 в городе Городенка сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Через несколько дней после свадьбы к врачам обратились 14 гостей, половине из которых подтвердили коронавирус. Всего на свадьбе было 44 человека.

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