Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве 5 июля зафиксировали 78 новых случаев коронавируса, среди них — два медика.

Сегодня в Киеве уже 5 543 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Побороли болезнь 1 802 человека.

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Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе — 12, Оболонском — 11.

В Днепровском и Подольском районах — по 10 случаев.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева

Печерский район — 604 больных;

Шевченковский район — 449 больных;

Соломенский район — 517 больных;

Днепровский район — 637 больных;

Святошинский район — 467 больных;

Деснянский район — 670 больных;

Подольский район — 382 больных;

Голосеевский район — 430 больных;

Оболонский район — 494 больных;

Дарницкий район — 893 больных.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Утром 5 июля в Украине зафиксировано 48 500 больных коронавирусом. За прошедшие сутки новых случаев — 823.

Умерло 1249 человек, полностью выздоровели 21376 Украинский.

Больше всего больных во Львовской, Волынской и Черновицкой областях.

Для сравнения, 4 июля коронавирус обнаружили в 47 677 украинцев, суточный прирост составил 914 новых пациентов.