Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве 5 июля зафиксировали 78 новых случаев коронавируса, среди них — два медика.
Сегодня в Киеве уже 5 543 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Побороли болезнь 1 802 человека.
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Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе — 12, Оболонском — 11.
В Днепровском и Подольском районах — по 10 случаев.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева
- Печерский район — 604 больных;
- Шевченковский район — 449 больных;
- Соломенский район — 517 больных;
- Днепровский район — 637 больных;
- Святошинский район — 467 больных;
- Деснянский район — 670 больных;
- Подольский район — 382 больных;
- Голосеевский район — 430 больных;
- Оболонский район — 494 больных;
- Дарницкий район — 893 больных.
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Утром 5 июля в Украине зафиксировано 48 500 больных коронавирусом. За прошедшие сутки новых случаев — 823.
Умерло 1249 человек, полностью выздоровели 21376 Украинский.
Больше всего больных во Львовской, Волынской и Черновицкой областях.
Для сравнения, 4 июля коронавирус обнаружили в 47 677 украинцев, суточный прирост составил 914 новых пациентов.