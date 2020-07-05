PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве 5 июля зафиксировали 78 новых случаев коронавируса, среди них — два медика.

Сегодня в Киеве уже 5 543 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Побороли болезнь 1 802 человека.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе — 12, Оболонском — 11.

В Днепровском и Подольском районах — по 10 случаев.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева 

  • Печерский район — 604 больных;
  • Шевченковский район — 449 больных;
  • Соломенский район — 517 больных;
  • Днепровский район — 637 больных;
  • Святошинский район — 467 больных;
  • Деснянский район — 670 больных;
  • Подольский район — 382 больных;
  • Голосеевский район — 430 больных;
  • Оболонский район — 494 больных;
  • Дарницкий район — 893 больных.
Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

фото: КМДА

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Утром 5 июля в Украине зафиксировано 48 500 больных коронавирусом. За прошедшие сутки новых случаев — 823.

Умерло 1249 человек, полностью выздоровели 21376 Украинский.

Больше всего больных во Львовской, Волынской и Черновицкой областях.

Для сравнения, 4 июля коронавирус обнаружили в 47 677 украинцев, суточный прирост составил 914 новых пациентов.

Теги: , , , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх