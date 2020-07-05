Пилотный проект по закрытию шахт готовят в Украине

Пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов готовят в Украине.

За основу возьмут немецкий опыт, заявила исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

В Украине есть 65 моногородов, в которых шахта — единственное предприятия, на котором могут работать люди.

По ее словам, в таких городах есть семьи, где кто-то из родных работает на шахте.

Читайте: Результат забастовок на шахтах т. н. ЛНР: флешмоб при Украине было лучше

— Нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас сегодня есть договоренности с немецкой стороной, — заявила Буславец.

Министерство еще не определилось с городом, где будут закрывать угольные предприятия.

Забастовки шахтеров

1 июля под Кабмином прошел последний митинг шахтеров, требовавших заплатить им зарплату. Приехали горняки из города Червоноград, что во Львовской области. В целом государство задолжало перед шахтерами 46 млн грн.

Власть за день заявила, что перечислила деньги на выплату задолженности.

Еще ранее прошли митинги в Луганской и Донецкой областях. Шахтеры также требовали выплатить им зарплату.