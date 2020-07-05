Пилотный проект по закрытию шахт готовят в Украине

Пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов готовят в Украине.
За основу возьмут немецкий опыт, заявила исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец.
В Украине есть 65 моногородов, в которых шахта — единственное предприятия, на котором могут работать люди.
По ее словам, в таких городах есть семьи, где кто-то из родных работает на шахте.
Читайте: Результат забастовок на шахтах т. н. ЛНР: флешмоб при Украине было лучше
— Нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас сегодня есть договоренности с немецкой стороной, — заявила Буславец.
Министерство еще не определилось с городом, где будут закрывать угольные предприятия.
Забастовки шахтеров
1 июля под Кабмином прошел последний митинг шахтеров, требовавших заплатить им зарплату. Приехали горняки из города Червоноград, что во Львовской области. В целом государство задолжало перед шахтерами 46 млн грн.
Власть за день заявила, что перечислила деньги на выплату задолженности.
Еще ранее прошли митинги в Луганской и Донецкой областях. Шахтеры также требовали выплатить им зарплату.